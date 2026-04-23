Nel Comune di Bordighera, in attuazione delle direttive del Questore di Imperia Andrea Lo Iacono, d’intesa con il Prefetto Antonio Giaccari, è stata eseguita un’operazione straordinaria di controllo del territorio denominata “Alto Impatto”.

Nel pomeriggio del 22 aprile, le forze dell’ordine hanno messo in campo un articolato dispositivo interforze finalizzato alla prevenzione dei reati e al rafforzamento della sicurezza sul territorio.

All’operazione hanno partecipato personale della Polizia di Stato, con il Commissariato di P.S. di Ventimiglia, il Reparto Prevenzione Crimine Liguria e la Questura di Imperia, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, alle unità cinofile della Guardia di Finanza e alla Polizia Locale di Bordighera.

Il servizio, coordinato dal Commissario della Polizia di Stato Salvatore Crupi, ha visto le pattuglie impegnate nelle aree più sensibili della città, in particolare nei luoghi di maggiore aggregazione e nelle zone interessate da fenomeni di degrado e illegalità.

Nel corso dei controlli sono stati controllati anche diversi esercizi pubblici e attività commerciali, con l’accertamento di alcune irregolarità amministrative e la conseguente elevazione di sanzioni nei confronti degli esercenti non in regola.

Il bilancio dell’attività è di 114 persone identificate (25 con precedenti di polizia), 55 veicoli controllati, diverse violazioni al Codice della Strada e 5 esercizi pubblici ispezionati, con sanzioni a carico di due attività.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, volto a garantire elevati standard di sicurezza e legalità, anche attraverso una costante e visibile presenza delle Forze di polizia