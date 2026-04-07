Prorogato al 16 aprile 2026, ore 14:00, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale.

Il Comune di Tortona ha aderito al bando per la selezione di operatori volontari di Servizio Civile Universale presentando 7 progetti all’interno di diversi settori (assistenza, cultura, educazione, protezione civile).

Sono complessivamente 45 i posti disponibili all’interno dei 6 progetti presentati dal Comune di Tortona con gli enti di accoglienza.

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