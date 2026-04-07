Prorogato al 16 aprile 2026, ore 14:00, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale.
Il Comune di Tortona ha aderito al bando per la selezione di operatori volontari di Servizio Civile Universale presentando 7 progetti all’interno di diversi settori (assistenza, cultura, educazione, protezione civile).
Sono complessivamente 45 i posti disponibili all’interno dei 6 progetti presentati dal Comune di Tortona con gli enti di accoglienza.
Link utili
- Proroga bandohttps://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2026/4/proroga-bando/
- Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universalehttps://www.politichegiovanili.gov.it
- Bando completohttps://www.politichegiovanili.gov.it/media/2yglygy5/bando-scu-2026-signed.pdf
- Bando Servizio Civile Universale 2026https://www.comune.tortona.al.it/it/servizi/page/bando-servizio-civile-universale-2026