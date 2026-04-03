La Polizia di Stato di Alessandria, nello specifico personale della Squadra Mobile, ha individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria i due ragazzi responsabili dell’efferata aggressione nei confronti di una donna avvenuta su un autobus nella città di Alessandria nel pomeriggio di mercoledì primo aprile.

Secondo la prima sommaria ricostruzione mercoledì intorno alle 17, su un bus della linea 5 di Amag Mobilità, che collega la stazione di Alessandria al sobborgo di Spinetta, una donna, che viaggiava con il figlio, avrebbe avuto un breve scambio con due giovani dopo uno sguardo ritenuto provocatorio. I due hanno iniziato a spintonare il ragazzo e la madre è intervenuta per difenderlo. La donna è stata colpita più volte con delle cinture, in un episodio durato diversi secondi e avvenuto sotto gli occhi degli altri passeggeri.

Il video della suddetta aggressione, girato da altri passeggeri ha reso evidente la brutalità dell’aggressione, perpetrata alla presenza del figlioletto della vittima, nel corso della quale la donna è stata anche colpita al volto con delle cinture in cuoio.

La denuncia della vittima, costretta a ricorrere alle cure mediche, ed il lavoro degli investigatori hanno permesso di individuare i due ragazzi di origine nordafricana, ancora minorenni, responsabili del pestaggio.

Il presente comunicato viene diffuso alla luce del pubblico interesse alla conoscenza delle attività svolte per esigenze di pubblica sicurezza da questo Ufficio. Si rammenta la presunzione di innocenza e che la responsabilità penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata in giudicato.