A San Bartolomeo al mare gli studenti delle scuole medie vanno a scuola di educazione stradale. Da mercoledì nasce un nuovo progetto concordato tra Amministrazione Comunale e Direzione Scolastica che vedrà impegnata la Polizia Locale. Il comandante Alessandro Viola e il Sovrintendente Cristiano Moretto insegneranno ai ragazzi le regole principali della strada. «Un’iniziativa – come spiega il sindaco Filippo Scola – che rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni possa tradursi in un progetto educativo di grande valore per i cittadini del futuro». «Il nostro intento – aggiunge il comandante Alessandro Viola – è che i nostri bambini imparino fin da piccoli il rispetto delle regole e l’importanza della legalità, attraverso il gioco che, alla loro età, rappresenta un’esperienza coinvolgente e formativa». L’inaugurazione ufficiale del percorso didattico avverrà mercoledì con i ragazzi che, in cinque incontri programmati, potranno imparare, divertendosi, il Codice della Strada. Nel piazzale della scuola verrà allestito un percorso didattico, un vero tracciato urbano su scala ridotta completo di segnaletica dove gli studenti potranno sperimentare la mobilità in prima persona soprattutto come andare in bicicletta sotto la supervisione del comandante e del sottufficiale della Polizia Locale. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione della direzione didattica e degli insegnanti.

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