La Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” vi invita a un pomeriggio speciale dedicato a San Marziano, il Santo Patrono della nostra città.
“Un Santo per amico”
Venerdì 6 marzo
Ore 15.00
Biblioteca Ragazzi – Tortona
Un appuntamento pensato per i più giovani (e non solo!) per conoscere, in modo coinvolgente e adatto a tutti, la storia e le tradizioni legate al patrono di Tortona.
A spasso con l’Archeologa…
Un viaggio nel tempo per scoprire insieme la figura di San Marziano, tra racconto, curiosità e storia del territorio.
Un’occasione per avvicinare bambini e famiglie alle radici della nostra comunità e riscoprire il valore della memoria condivisa.
Per informazioni:
Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda”
Via Amm. Mirabello, 1 – Tortona
0131 864 444
biblioteca@comune.tortona.al.it
Vi aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio di storia, scoperta e comunità!