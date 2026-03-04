La Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” vi invita a un pomeriggio speciale dedicato a San Marziano, il Santo Patrono della nostra città.

“Un Santo per amico”

Venerdì 6 marzo

Ore 15.00

Biblioteca Ragazzi – Tortona

Un appuntamento pensato per i più giovani (e non solo!) per conoscere, in modo coinvolgente e adatto a tutti, la storia e le tradizioni legate al patrono di Tortona.

A spasso con l’Archeologa…

Un viaggio nel tempo per scoprire insieme la figura di San Marziano, tra racconto, curiosità e storia del territorio.

Un’occasione per avvicinare bambini e famiglie alle radici della nostra comunità e riscoprire il valore della memoria condivisa.

Per informazioni:

Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda”

Via Amm. Mirabello, 1 – Tortona

0131 864 444

biblioteca@comune.tortona.al.it

Vi aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio di storia, scoperta e comunità!