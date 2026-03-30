Una due giorni di sport e divertimento per la storica regata organizzata dal Club del Mare di Diano Marina

Diano Marina ha ospitato i 49 equipaggi provenienti da tutta la Liguria per il 55° Trofeo Primavera, anche quest’anno abbinato al Trofeo Nonna Clelia, giunto alla sua terza edizione. Una due giorni di sport per i piccoli regatanti della classe Optimist, Divisione A e Divisione B, che si sono sfidati nelle acque del golfo dianese. Il forte vento ha permesso di regatare solo nella giornata di sabato, regalando però un grande spettacolo di sport, agonismo e amicizia, nel giusto spirito della vela.

Così il Presidente Attilio Norzi: “Questo è per noi il primo appuntamento della stagione 2026 ed è ogni anno una vera emozione cominciare le attività con il nostro storico Trofeo Primavera, una regata giunta alla sua 55a edizione e che da due anni è diventata anche la sede per l’assegnazione del Trofeo Nonna Clelia, un riconoscimento destinato al miglior atleta tra i cadetti (divisione B). Il sabato, nonostante il vento sostenuto con punte di 30 nodi, siamo riusciti a disputare le tre prove in programma per la Divisione A e una prova per la Divisione B. Domenica invece il vento troppo forte non ha permesso al comitato di far disputare alcuna prova. Un ringraziamento per l’impeccabile lavoro svolto va ai giudici di regata ed al comitato nelle persone di Fulvio Parodi, Giuseppe Tezel, Alberto Mellano, Elisabetta Borghi, Carla Ubaudi, Francesca Quercini, Andrea Arasio, Simone Migliavacca e Nicholas Rebuttato. Un grazie speciale anche agli armatori che hanno messo a disposizione i propri mezzi: Claudio Piana e la sua compagna Edith, Beppe Enrico, Ermanno Bosia ed Andrea Nastasi. Infine un plauso va a tutti gli istruttori, gli aiuto istruttori, i sostenitori ed i soci del Club del Mare che si sono prodigati per la buona riuscita di questa regata. Da ultimo, ma non meno importante, un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, alla G.M, alla Croce Rossa ed alla Capitaneria di Porto per i loro sostegno”.

La classifica finale ha visto al primo posto nella Divisione B Bianca Roggero dello Yacht Club Imperia, che si è aggiudicata anche il Trofeo Nonna Clelia; secondo piazzamento per Bianca Bressan del C.N. San Bartolomeo al Mare e terzo posto per Nicolò Allegro Pontani dello Yacht Club Italiano che si è aggiudicato anche il premio come miglior timoniere 2017; infine Edoardo Trespidi del Circolo Nautico Loano ha vinto il premio speciale come timoniere più giovane.

Nella divisione A il primo posto è andato al nostro Giulio Alexander Giordano (Club del Mare di Diano Marina); secondo piazzamento per Lavinia Bardelli (C.N. San Bartolomeo al Mare) e terzo piazzamento per Matteo Renzo Vigo (Circolo Nautico Al Mare). Il premio per il miglior timoniere 2015 è andato a Bruno Maria Gandelli del Circolo Velico Ventimigliese.