Sabato 14 marzo alle 10.00 presso il Centro Comunale di Cultura saranno presentati i disegni realizzati dagli ospiti della Residenza Ercole Borra dedicati ai temi dell’inclusività e della valorizzazione delle diversità resi attraverso un immaginario da favola.

La mostra, dal titolo “Tutti i mostri hanno un cuore”, introduce e presenta lo spettacolo teatrale “Dracula Rock Music” che sarà rappresentato presso il Teatro Sociale sabato 21 marzo. Per l’occasione sarà anche prodotta una brochure che illustra il progetto.

L’esposizione è ispirata alla storia di Dracula, personaggio che in questa occasione si fa portatore di un messaggio inclusivo: quello che apparentemente sembra “diverso” e spaventa in realtà è come noi!

In occasione dello spettacolo, nel foyer del Teatro, saranno riallestiti i disegni che accompagneranno gli spettatori alla visione della rappresentazione.

Il ricavato dello spettacolo “Dracula Rock Music” sarà devoluto all’Associazione Vivere insieme che sul territorio valenzano opera offrendo supporto sociale e attività di inclusione con lo scopo di migliorare le condizioni dei disabili promuovendo attività ricreative e psicomotorie a loro favore.