Timore, apprensione e forse anche un po’ di curiosità, ieri sera, sabato 28 marzo, quando diversi tortonesi hanno visto i Carabinieri della compagnia di Tortona intervenire in corso Romita, e armati di torce dirigersi verso l’edifico “Scolastico” nella centralissima corso Romita.

I militari illuminavano da fuori l’interno dell’edificio. Cos’é accaduto? Ladri si erano introdotti all’interno della scuola? E per rubare che cosa? Pochi spiccioli dalle macchinette del caffé? Qualche brioches o cosa?

Niente di tutto questo: era semplicemente scattato l’allarme anti intrusione collegato alla caserma dei carabinieri e i militari hanno controlla minuziosamente il perimento esterno e tutti gli ingressi ma a quanto pare nella scuola non é entrato nessuno.

Forse é stato un corto circuito.