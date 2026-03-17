L’iniziativa, dedicata alla cultura della prevenzione e del benessere, proseguirà con un nuovo incontro aperto alla cittadinanza, in programma mercoledì 26 marzo alle ore 17.30, realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Tortona.

L’appuntamento, dal titolo “Proteggi i bambini, costruisci il futuro – Le manovre salvavita pediatriche”, sarà dedicato a un tema di grande importanza per genitori, educatori e per tutta la comunità.

Attraverso spiegazioni semplici e dimostrazioni pratiche verranno illustrate le principali manovre di disostruzione pediatrica, strumenti fondamentali che permettono di intervenire con prontezza e sicurezza in caso di emergenza.

A guidare l’incontro saranno Andrea Casanova, monitore e istruttore CRI di Primo Soccorso, e Lucia Barabino, volontaria del Soccorso CRI.

L’incontro si svolgerà presso la palestra di Piazzale Mossi e rappresenta un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione, perché conoscere queste manovre può davvero fare la differenza nel momento del bisogno.