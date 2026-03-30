Nelle prossime settimane Alberto Balossino lascerà il proprio incarico di consigliere comunale per intraprendere un’opportunità professionale all’estero. Al suo posto subentrerà Luca Canevaro, vignaiolo, già vicesindaco di Avolasca e membro fondatore di Progetto Tortona. Una figura che incarna perfettamente i valori dell’associazione: radicamento nel territorio, passione per il lavoro e impegno civico autentico.

Queste le sue prime parole da Consigliere in pectore: “Ringrazio Alberto per il lavoro svolto con dedizione e passione. Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di accettare questo incarico. È un ruolo che non avevo programmato, ma che sento di poter ricoprire con l’impegno che merita. Porterò avanti, insieme a tutti i membri di Progetto Tortona, l’idea che ci ha permesso di esprimere un consigliere per due elezioni consecutive.”

Luca rappresenta quella generazione di giovani imprenditori che, pur tra mille impegni professionali e personali, sceglie consapevolmente di dedicare tempo ed energie alla propria comunità. La sua esperienza nel settore vitivinicolo – il Derthona è simbolo di Tortona nel mondo – porta in Consiglio non solo competenza, ma soprattutto la voce di chi crea valore per il territorio ogni giorno, con pazienza e visione.

Progetto Tortona continua

Cambiano gli interpreti, come nello scorso mandato, ma non la volontà di proseguire il percorso intrapreso, mantenendo vivi i principi che caratterizzano Progetto Tortona fin dalla sua nascita: ascolto dei cittadini, confronto costruttivo e politica al servizio della comunità. Principi ormai radicati in una realtà civica consolidata e riconosciuta in città.

La vera sfida di Progetto Tortona è continuare a coinvolgere quella popolazione più giovane che spesso non si occupa di politica non solo per mancanza di esempi virtuosi, ma anche perché le priorità della vita quotidiana assorbono tutto il tempo disponibile.

Il passaggio di consegne avverrà nelle prossime settimane, con il pieno supporto di tutti i membri dell’associazione per garantire continuità nell’azione amministrativa.

Ringraziamo Alberto per il lavoro svolto e auguriamo a Luca buon lavoro, certi che saprà rappresentare con integrità i valori e le idee che l’associazione porta avanti da anni.