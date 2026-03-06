Giovedì 12 marzo 2026 dalle ore 17 presso il Museo Civico di Palazzo Cuttica via Parma, 1 Alessandria l’Associazione D.I.V.A. Uno sguardo sull’universo femminile in rete con I più fragili tra i più deboli / GIALLO come il MIELE – Diritto alla Cultura – Associazione Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria, in collaborazione con ASM Costruire Insieme, che mette a disposizione spazi, attrezzature e addetti e la rete del gruppo di lavoro della Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria C.I.F. Centro Italiano Femminile Presidenza Provinciale Alessandria, La Voce della Luna Associazione di Cultura Cinematografica e Umanistica, Associazione SpazioIDEA, e con l’attenzione di F.A.I. sezione di Alessandria, nell’ambito del MARZO DONNA 2026 promosso da CONSULTA ALLE PARI OPPORTUNITÀ e CITTA’ DI ALESSANDRIA propone l’evento dal titolo “EVASIONI IN CORSO” performance di Poesia.

Consigliata la prenotazione scrivendo a ipiufragilitraipiudeboli@gmail.com

Saluti Istituzionali dell’Assessora alle Pari Opportunità e della Presidente Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria Interventi di Nicolò Bellantone poeta, Valentina Canto relatrice, Angela Cresta poetessa, Mariavittoria Delpiano relatrice, Licia Pagano artista

L’evento dedicato dall’Associazione Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria APS alla prof.ssa Giuliana Paravidino Ponzano (1912 – 1984) insegnante e preside, presidente fondatrice dell’Università della Terza Età di Alessandria, Medaglia d’oro della Pubblica Istruzione è nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione a sostegno della petizione alla intitolazione di un’area di circolazione intrapresa dall’Associazione.

“EVASIONI IN CORSO” è un evento pensato, proposto e strutturato in un format interattivo, che mischia immagini e parole e indicato per tutte le età, dai più piccoli ai più grandi. La performance mira a creare un momento di coinvolgimento emotivo e si inserisce a pieno titolo nel percorso di formazione I più fragili tra i più deboli / GIALLO come il MIELE – Direttrice della XIII edizione Prof.ssa Antonella Talenti Dirigente Scolastico I.C. “Sibilla Aleramo” Alessandria. Proposta che si rinnova, sempre con titoli diversi dall’ a. a. 2017 / 2018. Giunto felicemente alla X decima nell’a. a. 2025 / 2026 si inquadra nel Diritto alla Cultura. Con un caloroso ringraziamento al Gruppo di lavoro.

