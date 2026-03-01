Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Valenza Rossella Gatti promuove un ricco calendario di iniziative che si articolerà nei mesi di marzo e aprile.

La giornata Internazionale della Donna è stata istituita con una risoluzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1977 per celebrare l’importanza della lotta per i diritti delle donne, per la loro emancipazione ricordando le conquiste ottenute e la strada che ancora deve essere percorsa.

Gli eventi di “Valenza donna” sono organizzati in collaborazione con UNITRE Valenza e hanno ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Mani Intelligenti.

La prima iniziativa in programma del ricco calendario sarà l’inaugurazione della mostra “Volti: infinite donne – donne infinite” che avrà luogo presso il Centro Comunale di Cultura giovedì 5 marzo alle ore 18.00. La mostra, che proseguirà fino al 31 marzo, presenterà una selezione di lavori pittorici e fotografici attraverso i quali si intende celebrare la donna, la sua forza, le sue capacità e le sue infinite potenzialità. La mostra è organizzata in collaborazione con l’IIS “Benvenuto Cellini” (Liceo Artistico “Carlo Carrà”), con la scuola orafa For.AL “Vincenzo Melchiorre” e con IC “Paolo e Rita Borsellino”.

Si proseguirà venerdì 6 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Sociale con lo spettacolo di e con Gianluca Pivetti “Raccontando Valenza”, iniziativa benefica organizzata dall’associazione Gli Amici di Mario. Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto “La culla di Mario” finalizzato all’acquisto di una “culla per la vita” che sarà collocata presso la chiesa di Santa Maria di Castello di Alessandria. Sarà questo un presidio sicuro e riservato dove le madri in gravi difficoltà potranno lasciare il proprio neonato in anonimato affidandolo a una rete protettiva capace di garantire salute e futuro.

Nella mattina di sabato 7 marzo in Piazza Gramsci sarà distribuita a tutte le donne la tradizionale mimosa, l’iniziativa è a cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche Sociali.

Alle ore 21.00 il Centro Comunale di Cultura ospiterà lo spettacolo di sensibilizzazione “Personalità disturbate”, a cura del gruppo Kiss’s, incentrato sul tema della detenzione femminile nelle strutture di salute mentale durante il XX Secolo. Lo spettacolo è organizzato da ANPI Valenza sezione “Don Andrea Gallo”.

Martedì 10 marzo alle ore 17.15 presso il Centro Comunale di Cultura sarà presentato il volume “Tina Anselmi: una donna straordinaria” scritto dal Dirigente Professor Maurizio Primo Carandini. Durante la serata alcuni brani del libro saranno interpretati dalla voce recitante di Gabriele Stillitano.

Mercoledì 11 marzo l’IIS “Benvenuto Cellini” ospiterà lo spettacolo teatrale “Leggera come la cenere”, di Alessandra Restelli e Elena Sandrone, interpretato dalla Compagnia Hygge. Lo spettacolo affronterà il tema dell’anoressia e dei disturbi alimentari.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00 presso la sala AVIS, la docente UNITRE di Storia delle Donne Mariavittoria Delpiano terrà la conferenza dal titolo “Sulla scena del parto: luoghi e figure”.

Venerdì 13 marzo alle ore 21.00 presso il Centro Comunale di Cultura si terrà la conferenza dal titolo “Nutrizione e prevenzione” sul tema della prevenzione legata a una sana alimentazione, l’incontro è a cura della Dott. ssa Sara Scarani, biologa nutrizionista. L’appuntamento, organizzato in occasione della Giornata dei disturbi alimentari (15 marzo), è promosso da Lions Club San Salvatore Monferrato.

Sempre alle ore 21.00 di venerdì 13 marzo, il Teatro Sociale ospiterà lo spettacolo benefico “Cara Vera” a cura di Gaiamusica. Brani di grandi donne della musica, interpretati dal coro, accompagneranno il racconto di una mamma in dolce attesa che scrive una lettera alla bambina che sta per nascere. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Istituto Europeo di Oncologia.

Giovedì 19 marzo alle ore 17,30 presso il Centro Comunale di Cultura si terrà la conferenza della Prof.ssa Costanza Zavanone sul tema della monacazione con particolare riferimento alla storia del primo convento di monache di Valenza.

Giovedì 26 marzo alle ore 21.00 il Centro Comunale di Cultura ospiterà l’incontro con la Dott.ssa Gabriella Caprino nell’ambito del progetto “La Regione si colora di rosa. Insieme per la prevenzione”, l’appuntamento, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, è organizzato con ANDOS ODV.

Martedì 31 marzo alle ore 21.00 presso il Centro Comunale di Cultura si terrà l’incontro “Perché donare il cordone ombelicale. Il modello Alessandria”, incontro informativo sulla donazione del cordone ombelicale. L’iniziativa è organizzata da Zonta Club Alessandria e ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale).

Ad aprile (data in via di definizione) il Centro Comunale di Cultura alle ore 21.00 ospiterà l’incontro “Battiti per il cuore”, incontro dedicato al tema della cardiologia pediatrica a cura delle Dott.sse Silvia Magrassi e Francesca Cairello, cardiologhe presso l’Ospedale Infantile di Alessandria. L’appuntamento è a cura dell’Associazione Battiti per il cuore.

Martedì 14 aprile alle ore 18.30 il Centro Comunale di Cultura ospiterà l’incontro con il giornalista e inviato di Mediaset a Gerusalemme Elia Milani. Il giornalista affronterà il tema dell’attuale situazione in Medio Oriente con particolare attenzione ai temi sociali, economici e alla condizione femminile di quei luoghi. L’incontro è organizzato da Rotary Club Valenza.

Martedì 21 aprile alle ore 15.00 presso la sede AVIS si svolgerà il secondo incontro con Mariavittoria Delpiano, docente di Storia delle donne presso UNITRE, dal titolo “Madri, balie, levatrici”.

Oltre al ricco programma degli eventi principali, in calendario sono stati inseriti alcuni appuntamenti collaterali a corollario di “Valenza donna”:

da mercoledì 11 marzo a mercoledì 8 aprile per gli studenti dell’IIS “Benvenuto Cellini” saranno organizzati quattro incontri di pet therapy, utili come strumento per migliorare le relazioni sociali e lo sviluppo dell’empatia contro i fenomeni di bullismo. Gli incontri saranno tenuti dall’ASD Lupercalia;

venerdì 20 marzo alle ore 20.45 presso il Teatro Sociale si terrà lo spettacolo teatrale “Da giovedì a giovedì” interpretato dalla compagnia amatoriale Teatro d’Appendice. Lo spettacolo è organizzato da AVIS Primo Soccorso in collaborazione con Rotary Club Valenza;

domenica 19 aprile sarà inaugurato l’”Albero dei Cuori” dedicato ai pensieri per gli animali d’affezione. L’albero sarà collocato nei pressi del canile di Valenza;

martedì 5 maggio alle ore 17.30 presso il Centro Comunale di Cultura si terrà il recital “Là dove bruciano i libri”, a cura di Donatella Mazza e il Gruppo Terre des Hommes, incentrato sui roghi nazisti del 1933.

Per Informazioni:

COMUNE DI VALENZA – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Piazza XXXI Martiri n. 1 – 15048 Valenza (AL)

Tel. 0131 949156

urp@comune.valenza.al.it