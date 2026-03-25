Domenica 29 marzo nell’ambito della Va edizione de La via della musica a Quargnento nell’Auditorium Trinità si esibirà in un concerto dal titolo “Viaggio nel mondo dell’infanzia” alle ore 17 il duo pianistico formato da Massimiliano Pinna e Ivana Zincone

Il concerto è organizzato dalle Associazioni Artemusica e Stabilimento delle Arti con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e patrocinato dalla Provincia in collaborazione con il Comune di Quargnento.

Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Di seguito i curricula e il programma del pomeriggio.

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Massimiliano Pinna

si diploma in pianoforte presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria con Walter Bozzia e in seguito si perfeziona con Alexander Lonquich ai Corsi Internazionali di perfezionamento “Spazio Musica – Stages“ e con Marian Mika ai corsi triennali presso l’Accademia Internazionale ICONS di Novara , in musica da camera con Riccardo Zadra e presso l’Accademia di Musica di Voghera con Pier Narciso Masi.

Premiato in vari concorsi nazionali ed internazionali solistici e di musica da camera , ha partecipato, con successo di pubblico e critica, a numerosi concerti organizzati in tutta Italia, tra cui al Teatro Comunale e Conservatorio “A. Vivaldi” ad Alessandria, al Circolo Ufficiali della Marina Militare di La Spezia, all’ Oratorio San Filippo di Torino, al Teatro Matteotti di Moncalieri (TO), “Chitarfisa” di Lecco, Associazione Arte Musica Storia di Roma, Associazione “Dino Ciani” di Milano, Palazzo dei Congressi di Tabiano Terme, Associazione “Cultura et Musica “G. Paisiello” di Taranto, Asolo Musica-Veneto Musica, XXX Stagione Concertistica Teatro Sociale di Alba, V Edizione Rassegna “Roero in musica”, Rotary Club di Lecco, Accademia Filarmonica di Casale M.to (AL), Stagione Concertistica 2005 di Valmadrera (LC), XII Stagione MusicaNovi (2005) dell’Associazione Musicale “A. Casella” di Novi Ligure (AL), VIII Stagione Maggio Musicale del “Ricetto di Candelo” (BI), Amici della lirica di Pistoia , 4° edizione ” I Venerdì in Accademia “ a Lodi (MI), Noli (SV) MusicaFestival 2013, Circolo Filarmonico Astigiano, e Teatro Alfieri “AstiTeatro 41°edizione – 2019 “ad Asti.

Ivana Zincone si è brillantemente diplomata in pianoforte al Conservatorio Vivaldi di Alessandria con Gianfranco Carlascio e si è in seguito perfezionata con la pianista Amelia Careggio e in musica da camera con il M° Pier Narciso Masi all’Accademia di Musica di Voghera e ai Corsi Estivi del Sestriere. La sua attività di pianista la vede impegnata in numerosi concerti in varie formazioni da camera oltre che nella provincia di Alessandria in tutta Italia. Ha eseguito in prima assoluta Legami di Giovanni Cima e Kenong di Alberto Colla, composizioni per pianoforte a quattro mani, Vento d’estate per flauto e pianoforte di Francesca Musti ed inciso su un cd un brano per pianoforte a quattro mani del compositore alessandrino Pietro Abbà Cornaglia a cura dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. Con il flautista Marcello Crocco ha inciso Itinera (2003) e Iridia (2005), in cui suoni e colori si fondono e diffondono. Nel 1993 si è laureata con il massimo dei voti in lingue e letterature straniere moderne dissertando la tesi “L’immaginario infantile dalla letteratura alla musica di Ravel”, relatore il M° Leopoldo Gamberini, presso l’Università degli Studi di Genova. Recentemente ha scritto e pubblicato il libro illustrato “Il cuore racconta” favole per tutti, di cui è l’interprete al pianoforte nell’audio libro. Insegna pianoforte per l’Associazione Mozart 2000 e allo Stabilimento delle Arti di Alessandria ed è direttore artistico dell’Associazione Culturale Musicale Artemusica di Alessandria.

Programma: Viaggio nel mondo dell’infanzia

R. Schumann Scene infantili

A. Arensky Children’s pieces

G. Fauré Dolly

M. Ravel Ma mère l’Oye

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