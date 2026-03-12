Al Teatro Sandro Palmieri (Politeama Dianese) di via Cairoli 35, è quasi tutto pronto per lo spettacolo teatrale “La Passione di Maria”, scritto e interpretato dall’attrice Giorgia Brusco. L’appuntamento è fissato per domenica 22 marzo, alle ore 21.00, con ingresso libero.

Lo spettacolo, con le musiche originali di Corrado Trabuio e la regia di Eugenio Ripepi, si presenta come un monologo intenso che affonda le radici nelle Sacre Rappresentazioni medievali. L’opera esplora la figura di Maria non solo come madre addolorata, ma come simbolo di emancipazione femminile, un messaggio potente e attuale che trascende i secoli. Attraverso la sua interpretazione, Giorgia Brusco guida il pubblico in un percorso di riflessione sulla condizione della donna, sulla sofferenza e sulla liberazione, rileggendo la Passione di Cristo attraverso gli occhi della Vergine.

La narrazione si concentra sull’emancipazione della donna dalla schiavitù della carne e dai ruoli imposti dalla società, evidenziando come Maria, nel momento più drammatico della sua vita, diventi un esempio di forza e indipendenza. Il corpo della donna, lungi dall’essere solo oggetto di sacrificio, è rappresentato come fonte di una nuova società, un ventre da cui nasce il “maschio nuovo”. Lo spettacolo si configura come un rito di passaggio, un cammino di purificazione e di attesa dell’alba, per scoprire che i “sepolcri” e le “tombe” sono vuoti, e per celebrare la vita.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Diano Marina, Sabrina Messico, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Sostenere eventi di questo spessore significa per noi investire in un pensiero critico che sappia andare oltre la superficie, rendendo il teatro un luogo di autentica crescita collettiva. L’ingresso libero è un segno tangibile del nostro impegno a rendere la cultura accessibile a tutti, offrendo alla comunità un’occasione unica per riflettere su temi universali attraverso la potenza del teatro. L’opera di Giorgia Brusco è soprattutto un’opportunità di dialogo, che arricchisce il nostro calendario eventi e rafforza il ruolo di Diano Marina come centro propulsore di iniziative culturali di qualità”.