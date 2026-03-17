L’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Tortona ha avviato un’iniziativa per la tutela e la gestione del territorio: il completamento del censimento puntuale del patrimonio arboreo pubblico. I cittadini vedranno all’opera tecnici incaricati che procederanno all’etichettatura di circa 5.000 alberi di proprietà comunale. Le operazioni sono iniziate dal centro storico per poi estendersi progressivamente su tutto il territorio comunale. L’apposizione della targhetta identificativa è un’operazione totalmente innocua per la salute della pianta. il sistema di fissaggio è infatti studiato appositamente per non interferire con la crescita o il benessere fisiologico dell’albero e l’intervento è eseguito esclusivamente da personale tecnico qualificato.

Il progetto, che si concluderà nel corso del 2026, doterà Tortona di un database all’avanguardia, conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) stabiliti dal Decreto del 10 marzo 2020. Grazie a questo intervento, ogni albero sarà identificato univocamente, georeferenziato e monitorato in un sistema digitale aggiornabile in tempo reale.

“Questo censimento non è solo una catalogazione, ma un vero e proprio strumento strategico – ha dichiarato l’Assessore Luigi Bonetti – avere una mappa digitale del nostro patrimonio arboreo ci permetterà di pianificare le manutenzioni con precisione, monitorare costantemente la sicurezza pubblica e investire nel verde urbano con una visione a lungo termine“.

Nelle foto: il cedro nel Cortile dell’Annunziata, primo albero censito, e il particolare della targhetta indentificativa