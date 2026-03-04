Enti e Associazioni anche prestigiose continuano a mandarci locandine di manifestazioni senza alcun testo di accompagnamento né comunicati stampa, chiedendoci di pubblicare l’evento. Di qui la necessità di fare chiarezza con lo scritto che segue e che è molto duro.

Da quello che stiamo vedendo non possiamo non capire che il mondo moderno, purtroppo, sta tornando alle caverne, ai tempi cioè, di quando la gente vedeva le immagini e basta.

Noi per fortuna, non siamo un Social che pubblica immagini e basta: non solo, ma ci opponiamo fortemente a questo modo diffuso di inviare locandine e chiederne la divulgazione che per noi è un modo piuttosto “cavernicolo” che fa a pugni con la diffusione della notizia, in quanto sistema molto arcaico di fare informazione.

Siamo un giornale, un quotidiano e non si è mai visto un giornale che pubblica un immagine e basta. Per questo motivo chi desidera veder pubblicato qualcosa su Oggi Cronaca NON PUO’ MANDARE SOLO UNA LOCANDINA!

Non siamo frati amanuensi che devono copiare quello che s’è scritto in locandina!

Se ci mandate un testo di diverse righe anche con un’immagine e non soltanto una locandina valuteremo se pubblicare o meno la notizia, diversamente l’email viene cestinata!

Noi, infatti, riteniamo l’informazione basata sulla parola, sullo scritto e non soltanto sulle immagini.

Tra l’altro, grazie ai moderni mezzi di comunicazione oggi è facile scrivere e scattare immagini, ma purtroppo il condizionamento voluto da chi “muove i fili” sembra stia riscuotendo ampio successo. A breve non serviranno neppure più gli umani e farà tutto l’intelligenza artificiale e noi faremo la fine di film noti come “Matrix” e “Terminator”…..

Anche per questo motivo noi cerchiamo di mantenerci un giornale tradizionale dove lo scritto e la parola sono ancora determinanti per la vita quotidiana e il vivere bene.

Il Direttore

