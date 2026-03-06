Si comunica che, sulla base del “Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog” – stagione invernale 2025-2026, il Comune di Alessandria è al livello 1 (allerta arancio) da sabato 07 a lunedì 09 marzo 2026.
1° livello “Arancio” – superamento 3 giorni consecutivi superiori al valore di 50 μg/m 3
· stop delle auto private di classe emissiva fino a EURO 5 diesel dalle ore 8.30 alle ore 18.30
· stop dei veicoli commerciali diesel fino a EURO 4 dalle ore 8.30 alle 18.30
· divieto di sosta con il motore acceso
· divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle
· divieto assoluto di combustioni all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.)
· introduzione del limite di 18°c (con tolleranza di 2°c) per le medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali
· divieto di spandimento di liquami zootecnici
· divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto
NOTA BENE: il sistema Move In non è attivo (quindi non consente la circolazione) in caso di attivazione di attivazione di allerta arancio o rosso.
Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato ai centri abitati presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non serviti da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade che resteranno percorribili per il raggiungimento dei parcheggi:
Da EST: Spinetta – via Marengo (SR 10), semaforo e svolta a sinistra in via San Giovanni Bosco, rotatoria con via Don Luigi Orione, inversione verso via San Giovanni Bosco, ingresso al parcheggio Caduti di Nassirya (se il parcheggio fosse esausto, direzione viale Massobrio, spalto Marengo per ingresso su parcheggio Berlinguer).
Da NORD: Valmadonna – Viale Milite Ignoto, svolta a destra ingresso al parcheggio di piazza Divina Provvidenza (se il parcheggio fosse esausto, proseguire su viale Milite Ignoto, rotatoria con spalto Marengo, svolta a sinistra in corrispondenza dell’interruzione dello spartitraffico all’altezza di via di Vittorio, per ingresso su parcheggio Berlinguer).
Da OVEST: San Michele – Via Giordano Bruno, rotatoria con via Tiziano, via Vecellio Tiziano, rotatoria con spalto Borgoglio, spalto Borgoglio per ingresso su parcheggio ex FFSS.
Da SUD: Casalbagliano/Casalcermelli/Cantalupo Corso Carlo Marx, via Bonardi, per ingresso su parcheggio piazza Maldino.
Ulteriori informazioni nella pagina dedicata sul sito istituzionale: https://www.comune.alessandria.it/schede-informative/protocollo-misure-antismog