Dopo il successo del corso per assaggiatori organizzato nell’autunno dello scorso anno presso L’Istituto di Agraria di San Martino di Rosignano, sono aperte a tutti le iscrizioni per il nuovo corso, per assaggiatori e sommelier che inizierà lunedì 23 marzo, presso la sede provinciale ONAV Alessandria. Il corso è organizzato sempre dall’ ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino, www.onav.it), che promuove la cultura, l’assaggio e la degustazione del vino con passione e competenza, con eventi e corsi organizzati per la formazione di Assaggiatori e Sommelier, Amatori e Professionisti.

Il Corso per Assaggiatore e Sommelier (1° livello), si svolgerà in 12 lezioni teorico-pratiche, per un totale di 30 ore, per il conseguimento della Patente di “Assaggiatore di Vino” conseguente iscrizione all’Albo Nazionale Assaggiatori di Vino.

Il corso è aperto a tutti ed è rivolto anche a chi non ha alcuna esperienza del mondo del vino. Durante il corso si farà visita ad alcune cantine del variegato e unico territorio vitivinicolo della provincia: dal Monferrato con l’acquese e il casalese, al tortonese, novese e ovadese.

Il corso tratterà i seguenti temi: cosa è il vino nella storia, nella cultura e nella nostra tradizione: la conoscenza dei propri sensi percettivi; lo studio della viticoltura e dell’enologia moderne con attenzione alle nuove tendenze sulla sostenibilità e salubrità del prodotto; .’applicazione della scheda ONAV di valutazione organolettica su 50 vini scelti fra le eccellenze del patrimonio enologico italiano.

Info e iscrizioni al corso per assaggiatore e sommelier di 1 livello al link: www.onav.it

Gianluigi Corona – delegato ONAV Alessandria