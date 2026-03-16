Mercoledì 18 marzo 2026, alle 16, il Centro Sociale Incontro aps (Giardini 1° Maggio, 7) ospiterà un importante appuntamento dedicato alla sicurezza dei cittadini più fragili. L’incontro informativo “Truffe agli anziani: come difendersi” nasce dalla collaborazione tra il Comando Stazione Carabinieri di Diano Marina, il Centro Incontro e la Proloco di San Bartolomeo al Mare. L’iniziativa si colloca nell’ambito degli obiettivi istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, volti a consolidare il legame con il territorio e a promuovere una cultura della prevenzione sempre più capillare. In un’epoca in cui i tentativi di raggiro diventano sempre più sofisticati, l’informazione diretta rimane l’arma di difesa più efficace. Durante il pomeriggio, i militari dell’Arma illustreranno nel dettaglio le dinamiche più frequenti utilizzate dai malviventi, tra cui: La tecnica del “sedicente carabiniere”: come riconoscere i falsi appartenenti alle forze dell’ordine. Si parlerà anche di truffe “porta a porta” con la divulgazione di consigli pratici per gestire visite inaspettate, quindi di truffe online con una guida rapida per navigare sul web in sicurezza ed evitare trappole digitali. “L’obiettivo principale è fornire strumenti concreti per riconoscere tempestivamente le situazioni di pericolo”, spiegano gli organizzatori. “Vogliamo che ogni cittadino torni a casa con la consapevolezza necessaria per proteggere se stesso e i propri cari”. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e la partecipazione è libera. È un’occasione preziosa non solo per gli anziani, ma anche per figli e nipoti che desiderino approfondire il tema per supportare i propri familiari.

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