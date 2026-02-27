In occasione della Festa della donna, il Comune propone un fine settimana, con ingresso libero, all’insegna della musica e della condivisione con “Imperia è Donna – Musica sotto le Gru”, serie di appuntamenti in programma presso la suggestiva Banchina Aicardi, a Imperia Oneglia.

Tre eventi diversi, pensati per coinvolgere generazioni differenti, animeranno il waterfront cittadino in un’atmosfera festosa e partecipata, celebrando attraverso la musica la presenza e il valore delle donne nella comunità.

Si parte venerdì 6 marzo, dalle 21 all’una di notte, con un coinvolgente dj set firmato da Mesci dj e Niki dj. Una serata dinamica che spazierà tra sonorità commerciali, house e techno, trasformando la banchina in una vera e propria pista a cielo aperto.

Sabato 7 marzo, a partire dalle 21, spazio alle emozioni e alla grande musica italiana con Serena Bagozzi, che proporrà un omaggio a Claudio Baglioni, accompagnata alla chitarra da Daniele Lulli. Un viaggio musicale tra brani intramontabili che hanno segnato intere generazioni.

Il weekend si chiude domenica 8 marzo, dalle 17:30, con l’energia e il ritmo travolgente della Disco Band Studio 54, pronta a far ballare il pubblico vista mare con le hit più amate della disco music.

“Imperia è Donna – Musica sotto le Gru” rappresenta un’occasione per ritrovarsi, condividere momenti di festa e rendere omaggio, attraverso la cultura e l’intrattenimento, al ruolo fondamentale delle donne nella società.