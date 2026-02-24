Sabato 21 Febbraio grande partecipazione al “Carnevale in oratorio” a Villaromagnano organizzato dal Raddix Group. Pomeriggio di divertimento in piazza San Michele con giochi, laboratori, pignatta e premiazione della maschera più bella da parte del sindaco Filippo Fava. Spettacolare e coinvolgente l’esibizione del gruppo di break dance “Outlaws”, guidato da Giampaolo Cacciatore, che hanno fatto ballare e divertire i presenti. Al termine della giornata merenda con buonissime frittelle e pizza preparate dalle volontarie. Si ringraziano coloro che hanno aiutato e partecipato a questa fantastica giornata! In programma ancora tanti eventi!

Il Raddix Group