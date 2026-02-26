Alla pagina https://www.comune.tortona.al.it/it/servizi/page/agevolazione-tariffa-rifiuti-per-nuove-attivita-commerciali-in-centro-storico del sito web del Comune sono disponibili i moduli per accedere all’agevolazione della Tari corrispettiva (Tariffa sui Rifiuti) per l’anno 2026, a favore delle utenze non domestiche, rivolta alle nuove aperture commerciali in centro città. Le agevolazioni interessano i nuovi insediamenti del centro storico (così come definito dai confini del Distretto Urbano del Commercio) che potranno beneficiare di una riduzione totale, quindi del 100%, della parte variabile della tariffa rifiuti. La misura, che avrà durata biennale, si rivolge alle attività avviate tramite denuncia di inizio attività e stabilisce che i locali utilizzati siano immobili non occupati o non affittati da almeno sei mesi.

Categoria di utenze interessate:

Esposizioni e autosaloni; alberghi con o senza ristorante; uffici, studi professionali, agenzie; negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta; tabaccai, farmacie, edicole; negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli;attività artigianali (parrucchieri, estetisti, falegnami, elettricisti, fabbri, idraulici, ecc.); Esercizi di ristorazione come ristoranti, pub, osterie, bar, pasticcerie, mense; plurilicenze alimentari e miste; ortofrutta, pescherie, fioristi, pizza al taglio; generi alimentari, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi.