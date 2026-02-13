Le dichiarazioni che seguono sono del Presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, tratte dal suo profilo social:

—————-

’Incompiuta diventerà… IM-compiuta!

Soprannominata “Incompiuta” perché considerata “mai pronta”, il tratto di strada che collega Imperia a Diano Marina sarà completato e fruibile entro l’estate, rientrando nel grande progetto della Ciclovia Tirrenica Riviera dei Fiori.

Questa mattina ho effettuato un sopralluogo nell’area per verificare da vicino i lavori. Ecco cosa è previsto:

Rifacimento completo del manto stradale, con la realizzazione del tratto della Ciclovia Riviera dei Fiori che collegherà Imperia a Diano Marina

Una corsia dedicata esclusivamente al transito dei mezzi di emergenza

Tra il muro a valle e la passeggiata sarà realizzata un’aiuola con essenze spinose, con funzione di separazione e protezione del percorso.

Lungo il tracciato troveranno spazio punti sosta attrezzati con panchine, fontanelle, porta bici e bellissimi affacci sul mare.

L’illuminazione sarà in continuità con quella già presente nel tratto precedente, per garantire uniformità e qualità.

Un intervento atteso da anni che restituisce il giusto valore e il giusto decoro a una zona trascurata da troppo tempo: un gioiello della nostra città che viene finalmente riconsegnato alla cittadinanza, una passeggiata sul nostro mare “Bandiera Blu” da vivere ogni giorno.