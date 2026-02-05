La Stagione del Teatro 2026 al Politeama Dianese di Diano Marina entra nel vivo con un appuntamento di altissimo profilo: sabato 14 febbraio, il palco del Teatro Sandro Palmieri ospiterà Alessandro Bergonzoni con il suo spettacolo “Arrivano i dunque”. L’evento, fuori abbonamento, è frutto della collaborazione e del patrocinio del Comune di Diano Marina, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione nel proporre eventi culturali di grande prestigio. Dopo un avvio di stagione che ha già riscosso successo, l’arrivo di Bergonzoni si preannuncia come uno dei momenti clou del cartellone. La rassegna, organizzata da Dianorama con la direzione artistica di Clara Costanzo, ha preso il via il 12 gennaio con la commedia “Ti amo o qualcosa del genere”, seguita il 23 gennaio dall’omaggio ai 70 anni della televisione italiana, “Caro Carosello”.

Con “Arrivano i dunque”, Bergonzoni è pronto a scompigliare la platea con la sua alchimia di parole, un bombardamento di equivoci e associazioni linguistiche fulminanti. Lo spettacolo, diretto dallo stesso Bergonzoni e da Riccardo Ridolfi, non si limita a far ridere, ma offre anche riflessioni profonde, coniugando arguzia e umanità in un sodalizio tra intelligenza e divertimento .

Alessandro Bergonzoni è un artista poliedrico, attore e autore, nato a Bologna nel 1958. La sua carriera è caratterizzata da una costante ricerca linguistica e performativa che lo ha reso una figura unica nel panorama culturale italiano. Con quindici spettacoli teatrali all’attivo e sei libri pubblicati, Bergonzoni ha saputo coniugare l’umorismo surreale con la riflessione profonda. La sua presenza si è estesa anche al cinema, con partecipazioni in film come “Pinocchio” (2001) di Roberto Benigni e “Quijote” (2006) di Mimmo Paladino. Parallelamente all’attività teatrale, Bergonzoni è un apprezzato scrittore e opinionista, curando da anni la rubrica “Aprimi Cielo” sul Venerdì di Repubblica e “Il pensato del giorno” su Robinson. Il suo interesse per l’arte visiva lo ha portato a esporre in varie gallerie e musei. La sua carriera è stata costellata di riconoscimenti prestigiosi, tra cui, nel 2022, la Coppa Volponi per il lavoro letterario e il Premio Nazionale Cultura della Pace-Città di Sansepolcro per l’azione civile in difesa della non violenza e dell’aiuto ai migranti. Nel 2023 ha ricevuto il Premio Montale Fuori di Casa sez. Satura per la sua multiforme attività artistica.

L’appuntamento con Bergonzoni segna idealmente la metà del percorso, ma la Stagione del Teatro 2026 riserva ancora grandi emozioni. Il programma proseguirà il 23 febbraio con la commedia romantica “L’amore ci vede doppio”, per poi entrare nel mese di marzo con “Benvenuti a Casa Morandi” (4 marzo), commedia brillante con Marianna e Marco Morandi. La chiusura è prevista per il 18 marzo con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo in “Letizia va alla guerra”, racconto tragicomico di grande impatto.

“La Stagione del Teatro è un appuntamento irrinunciabile per Diano Marina: l’Amministrazione Comunale è fiera di sostenere iniziative di così alto livello” ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni, proietta un’immagine dinamica e culturalmente vivace della nostra città a livello regionale e nazionale, ricordando che il teatro è un luogo di incontro e crescita”. L’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico, ha aggiunto: “Il 14 febbraio Diano Marina celebra una forma amore particolare, quella per la cultura e per l’intelligenza che fa riflettere. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare un artista del calibro di Alessandro Bergonzoni con il suo spettacolo ‘Arrivano i dunque’: invitiamo tutti i cittadini e i visitatori a non perdere questa occasione unica di divertimento e profonda riflessione”.

Lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni è fuori abbonamento. I biglietti sono in vendita a partire da 30 euro per i primi posti, 25 euro per i secondi posti, 21 euro per la galleria e 17 euro per il ridotto in galleria. Per quanto riguarda gli altri spettacoli, i prezzi variano dai 26 euro per i primi posti ai 15 euro per il ridotto in galleria. Le riduzioni sono valide per i giovani sino ai 18 anni, per gli studenti universitari sino a 25 anni e per gli adulti oltre i 65 anni. Per informazioni è possibile contattare il numero +39 0183 495930.