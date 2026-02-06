Gestione Acqua comunica che a causa dei lavori di riparazione di una perdita stradale in via Pellizzari sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua dalle ore 13.30 alle 18.00 di lunedì 9 febbraio nelle seguenti vie:
– via Emilia da incrocio con via Fracchia a piazza Duomo (incrocio con via Pellizzari);
– via Fracchia;
– via Bottazzi;
– piazza San Rocco;
– via Cristoforo Colombo.
Alla ripresa del servizio potranno verificarsi lievi fenomeni di torbidità e transitori di pressione.
Gestione Acqua si scusa per il disagio arrecato.
Lunedì pomeriggio una parte di Tortona rimarrà senz’acqua, ecco dove
