Lei si chiama Marcella e da 60 anni fa lo stesso lavoro: l’assicuratrice. La ricorrenza è stata festeggiata in questi giorni dal figlio Massimiliano e da tante persone che la conoscono.

In genere articoli come questo che pubblicizzano un’azienda privata sono a pagamento, ma stavolta abbiamo fatto uno strappo alla regola perché lavorare 60 anni su 78 è davvero un record.

Marcella fa lo stesso identico lavoro da 12 lustri, da quando iniziò a 18 anni e il bello è che continua a farlo con passione e dedizione: clienti, polizze, contabilità, ma soprattutto cortesia e gentilezza sono per lei il pane quotidiano. un vero e proprio amore e una grande passione per quello che fa.

Una certezza per tutti, un punto di riferimento unico, che ha visto l’assicurazione prima che fosse obbligatoria, quando le polizze si scrivevano a mano e non esistevano i pc, fino ad oggi che padroneggia i bonifici online e i vari call center.

A lei vanno i nostri complimenti e quelli di tutta la redazione.