La scorsa settimana la Squadra Mobile della Questura di Alessandria ha eseguito due misure cautelari nei confronti di 2 uomini, un cittadino italiano e uno marocchino, riconosciuti quali possessori di un carico di stupefacente che, nell’ambito di un’attività di indagine volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, era stato sequestrato dai poliziotti alla fine della scorsa estate. Erano stati circa 3,5 i chili di Hashish rinvenuti in un nascondiglio localizzato in mezzo alla fitta vegetazione ai margini di una strada periferica di questo capoluogo.

Le attività di indagine, nate a seguito di un anomalo afflusso di soggetti nella predetta area, hanno permesso di individuare l’area utilizzata per il nascondiglio e la vendita di sostanza stupefacente. Successivamente, i numerosi servizi di appostamento, svolti anche con l’ausilio di videoriprese, hanno permesso di rinvenire il carico di droga, sebbene ben occultato tra la vegetazione e di associarlo ai due uomini, i quali erano stati osservati nascondere lo stupefacente per poi ricercarlo, invano, dopo che era già stato sequestrato dagli uomini della Squadra Mobile.

