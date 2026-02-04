La Giunta ha approvato il progetto definitivo del nuovo Tempio Crematorio presentato dalla società Sistemi Cimiteriali Imperia S.r.l.. Con la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, si avvia ora la fase di realizzazione dell’intervento, che prevede la costruzione di un edificio monopiano, pensato per integrarsi armoniosamente nel contesto esistente attraverso un’architettura lineare e discreta.

Il progetto prevedeva anche la ristrutturazione della casa del custode adibita ad uffici. L’immobile, destinato ad ospitare gli uffici dei Servizi Cimiteriali, a supporto dei Cittadini.

“Con l’approvazione del progetto definitivo del nuovo Tempio Crematorio da parte della Giunta e la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, si compie un passo importante verso la realizzazione di un’infrastruttura attesa e necessaria per la nostra comunità. Si tratta di un intervento che coniuga funzionalità, attenzione al territorio e miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, e che apre ora concretamente la fase di realizzazione” dichiara l’Assessore ai Cimiteri Ester D’Agostino.