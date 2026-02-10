Il viaggio di Cervo nel Medioevo: quindici comuni legati dal filo rosso della storia tra Clavesana, Del Carretto e Grimaldi Sindaco Cha: “Una giornata storica e memorabile per il nostro borgo” Domenica scorsa Cervo ha vissuto una giornata di grande valore storico e culturale grazie all’evento ‘Viaggio nella storia medievale di Cervo’, organizzato dal Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv.

Un appuntamento che ha richiamato un numeroso pubblico e rappresentanti istituzionali da Liguria e Piemonte, offrendo l’occasione di riscoprire i profondi legami che uniscono il borgo ligure ai Marchesi di Clavesana, ai Del Carretto e ai Grimaldi di Monaco.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato il sindaco di Cervo, Lina Cha: “Una giornata storica e memorabile per Cervo, che rievoca i legami medievali con i Marchesi di Clavesana, i Del Carretto e i Grimaldi di Monaco attraverso la lectio magistralis del dottor Andrea Carnino, vicepresidente nazionale dell’Associazione Regina Elena Odv. Un ringraziamento particolare va ai sindaci intervenuti, alle associazioni di Cervo, al concittadino Luigi Diego Eléna, sindaco di Fuipiano Valle Imagna, insignito di un riconoscimento come studioso della storia locale, e al presidente della Cumpagnia di Servu per l’impegno nel conservare e divulgare le pubblicazioni storiche del borgo”.

Soddisfazione è stata espressa per la significativa presenza di quindici comuni legati ai siti storici grimaldini e alla storia dei Clavesana. “Un evento che rafforza accoglienza, partecipazione e uno spirito di collaborazione che proseguirà nei prossimi appuntamenti negli altri Comuni, valorizzando radici e tradizioni storiche attraverso un unico filo conduttore”.

Il legame tra Cervo, in Liguria, e Clavesana, in Piemonte, affonda infatti le sue radici nel Medioevo, ma si è consolidato anche in tempi più recenti grazie alla solidarietà nata durante la drammatica alluvione del novembre 1994, che mise in ginocchio numerosi Comuni piemontesi e vide l’intervento e l’aiuto della Protezione civile di Cervo a sostegno delle popolazioni colpite.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Consiglio regionale della Liguria, dalla Provincia di Imperia e dal Comune di Cervo. Presenti numerosi amministratori locali: Daniele Galliano, sindaco di Bormida; Flavio Borgna, sindaco di Cerretto Langhe; Bruno Terreno, sindaco di Clavesana; Romano Damonte, sindaco di Diano Castello; Sergio Bruno, sindaco di Erli; Mauro Boetto, sindaco di Giustenice; Marco Pallaro, sindaco di Novello; Renato Adorno, sindaco di Rezzo; Giovanni Genta, sindaco di Saliceto; Claudio Cavallo, sindaco di Stellanello; Silvia Molino, assessore alla Cultura di Castelvecchio di Rocca Barbena; Alessio La Placa, assessore di Millesimo; Francesca Manfrino, consigliere di Bardineto e Bruna Migliora, consigliere di Toirano.

L’evento è stato impreziosito dalla presenza di tre gruppi storici: il Marchesato di Clavesana, Madame e un messere del Medioevo di Nichelino e I Signori di Rivalba di Castelnuovo Don Bosco. La giornata è iniziata nel Castello fatto costruire nel XIII secolo dai Marchesi di Clavesana, dove il professor Luigi Diego Eléna ha ripercorso con competenza la storia del maniero e del Comune di Cervo.

Dopo la Santa Messa nella chiesa parrocchiale barocca settecentesca di San Giovanni Battista, la manifestazione è proseguita nell’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria con una solenne cerimonia commemorativa del legame medievale tra Cervo, i Marchesi di Clavesana, i Del Carretto e i Grimaldi di Monaco.