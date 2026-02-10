Giovedì 5 febbraio, proseguendo la tradizionale collaborazione con la nostra scuola, il Maggiore Bellotti, Comandante la Compagnia Carabinieri di Tortona, ha colto l’invito del Dirigente scolastico, Prof. Guido Rosso, ad aprire la serie di incontri in classe sul tema dell’Educazione alla Legalità, nel quadro degli interventi di prevenzione ed educazione alla responsabilità da tempo messi in atto dal Marconi.

Tali interventi si ripetono da anni, soprattutto nelle classi del biennio, e si inseriscono nella progettualità di Istituto relativa anche all’Educazione Civica. Perseguendo la stessa finalità, a inizio anno scolastico era stata svolta un’azione di prevenzione da parte di un’Unità cinofila appositamente pervenuta da Volpiano.

Il 5 febbraio il Maggiore, accompagnato dal Dirigente scolastico, ha incontrato 3 classi delle due Sedi associate Marconi e Carbone non “tenendo una lezione”, come l’ufficiale stesso ha voluto precisare, ma cercando di interagire con l’uditorio, ragazze e ragazzi, su temi anche di stretta attualità.

È stato toccato, tra gli altri, il tema della rabbia e della gestione di questo complesso sentimento, con una riflessione su quanto sia normale provare tale sentimento ma anche su come sia assolutamente necessario saperlo padroneggiare, affrontandolo razionalmente.

Il Maggiore, con dialettica efficace e coinvolgente, ha mirato a rendere partecipi le studentesse e gli studenti delle classi incontrate che hanno via via aumentato la loro sicurezza nel dialogare con l’ufficiale, ponendo domande interessanti e mai banali. L’ufficiale ha anche introdotto tematiche di stringente attualità quali il bullismo, l’uso, e l’eccessivo ricorso, ai social network, la detenzione di armi proprie o improprie, ma sempre atte a offendere.

Le classi interessate hanno pertanto avuto modo di confrontarsi e riflettere sui rischi derivanti da usi illeciti o imprudenti degli strumenti di comunicazione e di comprendere come non vi sia mai un motivo per adottare comportamenti aggressivi, o anche solamente per dotarsi di un’arma con il pretesto di difendersi, quando le armi sono sempre atte, al contrario, a offendere, come detto, in un’ottica da evitare quale quella di un ritorno al Far West.

I veri strumenti per essere sicuri e tutelati sono invece la fiducia nelle Istituzioni, Scuola, Forze dell’Ordine, Famiglia; la strategia per guardare al futuro con fiducia, speranza e ottimismo sono sempre, irrinunciabilmente, il dialogo e il confronto, anche tra punti di vista diversi ma rispettati dagli interlocutori.

Tutto questo perseguendo la prevenzione attraverso l’educazione al rispetto dell’altrui pensiero e al comportamento responsabile e rispettoso delle leggi all’interno di un percorso che porti alla cultura e alla civiltà del confronto democratico e dell’accoglienza.

Nelle prossime settimane continueranno gli incontri delle classi dell’Istituto “Marconi” con altri esponenti della Compagnia Carabinieri di Tortona per continuare il percorso dell’educazione alla legalità.