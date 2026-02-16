Il Comune di Tortona durante le verifiche periodiche si è constatato il non corretto funzionamento dell’impianto UPS (gruppo di continuità) al servizio delle luci di emergenza ed il mancato funzionamento dell’illuminazione del cortile interno del plesso in oggetto;

Rilevato che dalle successive verifiche puntuali eseguite sui vari apparati, sono state rilevate alcune anomalie e

disfunzioni degli impianti, decide di affidare la sistemazione dell’UPS e la manutenzione, con l’utilizzo di auto cestello, dell’illuminazione del cortile interno presso la Scuola Primaria “Rodari” e la Scuola dell’Infanzia “Sarina” ubicate in Viale Einaudi facenti parte dell’Istituto Comprensivo Tortona A, alla Ditta ELETTROLUCE di Borsa Fabrizio con sede in Corso Gramsci, 32 15053 Castelnuovo Scrivia (AL), P.I. 02040220069 per un importo complessivo pari ad €. 6.002,40 (€ 4.920,00 per lavori ed € 1.082,40 per IVA 22%) ;



