Anche per il 2026 il Comune di Alessandria promuove “Marzo Donna”, l’iniziativa ormai consolidata nata ormai 22 anni fa, dedicata alla valorizzazione delle donne e alla diffusione della cultura delle pari opportunità, del rispetto e dell’inclusione.

Il programma di quest’anno, coordinato dalla Consulta comunale per le Pari Opportunità e realizzato con la collaborazione delle Associazioni cittadine e di privati, prevede numerosi appuntamenti che si svolgeranno in diversi luoghi della Città principalmente nel mese di marzo, con alcune date anche in febbraio e in aprile.

Come nelle precedenti edizioni, “Marzo Donna” rappresenta un percorso condiviso di informazione, riflessione e partecipazione, che prende avvio dalla Festa della Donna dell’8 marzo per estendersi nel tempo attraverso incontri pubblici, iniziative culturali, momenti di approfondimento e occasioni di confronto aperte alla cittadinanza. Le attività proposte affrontano, da differenti prospettive, i temi della parità di genere, dei diritti, del contrasto alle discriminazioni e della valorizzazione del ruolo della donna nella società.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel sostenere e promuovere azioni concrete di sensibilizzazione e crescita culturale, rafforzando la collaborazione con il tessuto associativo locale e con tutti i soggetti che operano sul territorio sui temi delle pari opportunità.

Per maggiori informazioni sul programma degli eventi è possibile consultare il sito web del Comune di Alessandria al link https://www.comune.alessandria.it/vivere-comune/eventi/marzo-donna-2026 e la pagina Facebook della Consulta https://www.facebook.com/ConsultaPariOpportunitaAlessandria, oppure contattare gli uffici scrivendo a consulta.pariopportunita@comune.alessandria.it.