Sarà una giornata densa di eventi quella in programma giovedì 19 febbraio presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure (Via Marconi, 66).

Il primo appuntamento sarà alle ore 18 nell’Auditorium con la Rassegna “Novi d’Autore” che presenta il libro “Granata colore del mito” di Gianni Ponta. L’autore dialogherà con il giornalista Maurizio Iappini per ripercorrere la storia del Grande Torino attraverso le gesta dei campioni descritti sulla carta stampata, raccontate prima alla radio e poi sugli schermi. Ma soprattutto “di prima mano”, con tante partite viste e vissute in prima persona, e i racconti di chi c’era già prima.

Il libro non parla soltanto di giocate e partite memorabili. Parla di personaggi, definiti “uomini d’oro, uomini Toro” che dietro le quinte hanno costruito e sostenuto una squadra, un ambiente, la famiglia granata, dal destino accarezzata con un petalo di rosa e trafitta da una scimitarra, come ebbe a scrivere Sandro Ciotti.

Proseguono anche gli appuntamenti di “Resistenza e…”, rassegna culturale promossa dal Comune di Novi Ligure e dal Comitato per le Celebrazioni dell’Ottantesimo della Liberazione per esplorare i molteplici linguaggi attraverso cui la Resistenza è stata raccontata e tramandata nel tempo. Dopo l’incontro dedicato alla musica, tenutosi il 22 gennaio scorso e condotto da Carlo Pestelli, la sala conferenze della Biblioteca civica alle ore 17,45 ospiterà un nuovo evento dal titolo “Resistenza e… letteratura”, con Antonella Ferraris e Federica Roncati dell’Isral (Istituto della Storia della Resistenza di Alessandria). L’iniziativa è promossa in collaborazione con la sezione A.N.P.I. di Novi Ligure, Isral e la Biblioteca Civica di Novi Ligure.

La giornata si conclude con la conferenza dal titolo”La libertà non ha fine – Fine vita: diritti, scelte, responsabilità“, che si terrà alle 20,45 nella Sala Conferenze.

L’evento è promosso dal Comitato per la legge regionale sul fine vita insieme alla Consulta di Bioetica ETS, con il patrocinio del Comune di Novi Ligure. L’incontro mira a informare la cittadinanza su temi delicati come le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e il suicidio medicalmente assistito. Tra i relatori figurano i medici Tiziana Borra, Mariella Immacolato e Giacomo Orlando, insieme al consigliere regionale Pasquale Coluccio, primo firmatario della proposta di legge piemontese sul fine vita.

L’ingresso ai tre eventi è libero e gratuito.