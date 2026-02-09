Giovedì 12 febbraio, alle ore 10, il Comune di Tortona, in collaborazione con ANPI, inaugura la targa dedicata alle 21 donne dell’Assemblea Costituente, protagoniste dei lavori avviati 80 anni fa, nel 1946.
La targa sarà collocata sulla panchina di piazza Marconi, lungo la via Emilia, davanti all’InformaGiovani e alla Biblioteca Civica, nell’ambito del progetto “12×12 Donne”.
Un omaggio a figure fondamentali della nostra storia democratica:
Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Adele Bei, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter, Filomena Delli Castelli, Maria Federici Agamben, Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi, Leonilde (Nilde) Iotti, Teresa Mattei, Angelina (Lina) Merlin, Angiola Minella, Rita Montagnana, Maria Nicotra, Teresa Noce, Ottavia Penna, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titomanlio.
L’iniziativa, con il patrocinio della Provincia di Alessandria e della Consulta Regionale per le Pari Opportunità, si inserisce nel percorso di avvicinamento al 2 giugno, che quest’anno celebra gli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana e del primo voto delle donne nel nostro Paese.