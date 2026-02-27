I finanzieri della Compagnia di Valenza, nell’ambito dei consueti servizi di controllo economico del territorio

finalizzati a prevenire condotte di evasione fiscale ed il reimpiego di capitali o beni di provenienza illecita nel

settore della fabbricazione, del commercio e della mediazione di oggetti preziosi, hanno sequestrato oltre 6 chili

di lingotti e lamine d’oro, due bracciali in oro bianco con pietre preziose incastonate e diamanti naturali per

809,10 carati.

Le attività hanno portato alla segnalazione alla Prefettura ed alla Camera di Commercio di Alessandria di cinque

soggetti, quattro dei quali rappresentanti legali di società con sede in Italia (in provincia di Cagliari, Alessandria

e Savona) ed all’estero (in Belgio), responsabili, a vario titolo, per commercio non autorizzato di oggetti preziosi

(in quanto privi di apposita licenza di pubblica sicurezza) e commercio di metalli preziosi privi di marchio

identificativo e titolo legale.

A seguito dei sequestri amministrativi eseguiti dai Finanzieri, la Prefettura e la Camera di Commercio di

Alessandria hanno emanato i rispettivi provvedimenti di confisca amministrativa.

L’attività delle Guardia di Finanza è orientata ad arginare la diffusione dell’illegalità nel sistema economicofinanziario ed al contempo a tutelare le imprese che operano nella piena e completa osservanza della Legge.

