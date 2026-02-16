Domenica 22 febbraio, alle ore 17:00, la Biblioteca Comunale “Pier Angelo Soldini” ospita un incontro letterario con l’autore per esplorare tre mondi narrativi nati dalla penna dell’autore alessandrino.

CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) – Un pomeriggio dedicato alla letteratura quello previsto per domenica 22 febbraio presso la Biblioteca Comunale “Pier Angelo Soldini”. Protagonista dell’evento sarà lo scrittore Gianluca D’Aquino, che presenterà al pubblico la sua recente e produzione letteraria.

A condurre l’incontro sarà lo scrittore Bruno Volpi, che dialogherà con l’autore per svelare il sottile fil rouge che lega tre opere apparentemente distanti, ma profondamente connesse da una comune sensibilità narrativa.

Le opere protagoniste

L’incontro approfondirà tre titoli che spaziano dal rigore della ricostruzione storica alla riflessione filosofica, fino alle atmosfere inquietanti della distopia:

TRAIANO – il sogno immortale di Roma

Finalista al prestigioso premio “Fiuggi Storia” e già pluripremiato, il romanzo ripercorre l’epopea di Marco Ulpio Traiano. Dall’infanzia ai trionfi in Germania e Dacia, fino alle estreme frontiere dell’Impero contro i Parthi, l’opera unisce il rigore delle fonti storiche al ritmo del romanzo d’azione. Un ritratto dell’imperatore che restituì a Roma la sua “Età Aurea” tra riforme civili, battaglie e intrighi di potere.

Storia di un quadrifoglio che non sapeva di esserlo

Accostata dalla critica allo stile di Luis Sepúlveda, questa favola moderna è nata durante il lockdown per riflettere sull’amore e sulla tenuta dei legami di coppia. Attraverso l’antropomorfizzazione di un prato – in particolare di un quadrifoglio e di un ciliegio – l’autore esplora i temi della fedeltà e del senso della vita, offrendo una delicata guida alla condivisione dei sentimenti.

EXTINCTION – Ultima luce

Un romanzo dal taglio distopico e quasi profetico. Scritto prima degli eventi pandemici recenti, narra di un’epoca in cui un virus mette a rischio la sopravvivenza stessa dell’umanità. Uno scenario apocalittico che scava nelle paure collettive e nella capacità di resistenza del genere umano.

Dettagli dell’evento

Data: Domenica 22 febbraio

Domenica 22 febbraio Orario: ore 17:00

ore 17:00 Luogo: Biblioteca Comunale “Pier Angelo Soldini”, Castelnuovo Scrivia (AL)

Biblioteca Comunale “Pier Angelo Soldini”, Castelnuovo Scrivia (AL) Intervengono: Gianluca D’Aquino (autore), Bruno Volpi (scrittore)

Ingresso libero.