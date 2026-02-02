Chiusura temporanea per il Museo Civico e la Biblioteca Comunale di Diano Marina nelle giornate di martedì 3 e mercoledì 4 febbraio. La decisione si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria al tetto delle strutture, a seguito di recenti infiltrazioni d’acqua.

I lavori – finalizzati a garantire la sicurezza degli ambienti per il personale e i visitatori e prevenire danni al patrimonio culturale – sono stati programmati per minimizzare il disagio alla cittadinanza, concentrandosi in due giornate.

L’Amministrazione Comunale si scusa per gli eventuali disagi che tale chiusura potrà arrecare e ringrazia i cittadini per la comprensione. Si prevede che entrambi i servizi riapriranno regolarmente al pubblico a partire da giovedì 5 febbraio.