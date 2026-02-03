Da venerdì 6 febbraio Cervo si trasforma in un borgo romantico grazie al nuovo capitolo del progetto luminoso dedicato agli innamorati per San Valentino.



A partire dalle 17.30 sulle mura del Castello dei Clavesana andrà in scena ‘Orlando innamorato’, mentre la facciata della Chiesa di San Giovanni sarà avvolta da una proiezione nei toni del corallo e dell’oro, richiamando il mare e la tradizione del borgo.

La facciata della Chiesa di San Nicola continuerà ad ospitare l’omaggio a San Francesco, già protagonista delle proiezioni natalizie, creando un collegamento tra le diverse tappe del percorso artistico. Il borgo sarà inoltre animato da musica romantica in filodiffusione, accompagnando visitatori e residenti tra vie e piazze.



L’iniziativa fa parte del progetto ‘Luci’, nato per valorizzare il centro storico con installazioni luminose e proiezioni architetturali sui principali edifici simbolo del borgo. L’evento è promosso dal Comune di Cervo guidato dal sindaco Lina Cha in collaborazione con la Pro Loco Progetto Cervo, confermando la sinergia tra amministrazione e associazioni locali nella promozione culturale e turistica.

"Dopo il successo delle luci natalizie, siamo felici di accendere Cervo d'amore con questo nuovo percorso luminoso. Arte, storia e musica accompagneranno cittadini e visitatori in un'atmosfera dedicata agli innamorati", dichiara il sindaco Lina Cha.