Da anni il Carnevale a Tortona ha perso il suo appeal che viveva nella sfilata dei carri allegorici che si svolgeva fio a 30 anni fa, un grande momento, tuttavia qualcosa si sta muovendo e infatti al comune di Tortona è pervenuta pervenuta la richiesta dell’Associazione Protezione Civile Gruppo Volontari Bassa Valle Scrivia con sede in Via Delle Piane n.1 a Tortona, di concessione a tariffa piena della Sala Polifunzionale Mons. F. Remotti per l’organizzazione della “Festa di Carnevale 2026” da tenersi domenica 8 febbraio 2026 dalle 15:30 alle 18:30, con allestimento previsto sabato 7 febbraio;

la “Festa di Carnevale 2026” prevede balli, giochi e laboratori creativi per trascorrere un pomeriggio all’

insegna del divertimento e di aggregazione; l’ingresso è aperto a tutti previo pagamento di un biglietto di ingresso;

il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di materiali e abbigliamento per l’Associazione richiedente e per

coprire le spese della campagna “Io non rischio” attraverso la quale vengono divulgate nel territorio

buone pratiche di Protezione Civile.

La manifestazione si aggiungerà al tradizionale Carnevale Vhoese che si svolgerà il martedì grasso, il cui programma al momento non è stato ancora divulgato.