Si terrà SABATO 28 febbraio 2026 il Congresso Provinciale ANMIC –

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, sede di Alessandria, convocato

per il rinnovo delle cariche associative.

I lavori congressuali si svolgeranno presso il Museo Etnografico della Gambarina,

in piazza della Gambarina n. 1, con prima convocazione alle ore 8.30 e, qualora

non fosse raggiunto il numero legale, seconda convocazione alle ore 9.30.

Il Congresso rappresenta un momento centrale della vita associativa e sarà

chiamato ad affrontare il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente provinciale uscente Maria Luisa Cotroneo; Elezione della Giunta provinciale (Presidente, Vicepresidente, Segretario); Elezione del Consiglio provinciale; Elezione dei delegati al Consiglio nazionale; Varie ed eventuali.

L’appuntamento si inserisce nel percorso democratico e statutario

dell’Associazione, chiamata a rinnovare i propri organismi dirigenti e a definire le

linee di impegno futuro a tutela dei diritti delle persone con disabilità, nel solco

della propria storia e della propria funzione sociale sul territorio.

la Presidente prov.

Sig. Maria Luisa Cotroneo