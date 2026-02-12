L’eccellenza turistica della provincia di Alessandria si è svelata nel cuore di Milano. In occasione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026, l’ATL Alexala ha presentato un palinsesto ricco di novità, mettendo al centro una nuova opportunità turistica per il territorio: il Cammino di San Michele.



L’appuntamento si è inserito nel contesto dello Spazio Piemonte (Padiglione 11) dove, dal 10 al 12 febbraio, la Regione racconta la propria svolta strategica sotto il nuovo brand “Eccellenza Piemonte – Piemonte Is”. Un ecosistema di comunicazione che punta a trasformare ogni itinerario e prodotto tipico in un ambasciatore dell’autenticità piemontese.



Mercoledì11 febbraio alle 12.15, il tratto alessandrino del Cammino di San Michele è stato al centro di una presentazione che ha raccontato come il percorso si sia dotato di nuovi strumenti di comunicazione: un video emozionale ad alto profilo tecnologico (finanziato da Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Camera di Commercio Alessandria-Asti) che ha visto protagonista il tratto del cammino della provincia di Alessandria, che è stato interessato da un importantissimo intervento infrastrutturale sostenuto dalla Provincia di Alessandria e finanziato da fondi della Regione Piemonte.



«Qualsiasi progetto, nella società multimediale, necessita per avere successo di essere divulgato nella maniera più efficace. La comunicazione, in questo contesto, è ciò che porta agli occhi di tutti la bellezza di un territorio: per questo come ATL del territorio abbiamo sempre ritenuto fondamentale la realizzazione di uno strumento che raccontasse gli importantissimi interventi fatti sul tratto alessandrino del Cammino di San Michele», commenta Roberto Cava, Presidente di Alexala.«Un Cammino che è un nuovo tassello nella nostra grande e variegata proposta turistica, che da sempre trova due storici punti di forza nell’outdoor e nel turismo religioso, grazie al Sacro Monte di Crea Patrimonio Unesco. In questo senso, il Cammino di San Michele unisce perfettamente due anime che fanno parte della nostra provincia e che raccolgono quella bellezza silenziosa tipica dei nostri borghi e della nostra natura, unendo passi, spiritualità e orizzonti inattesi in un nuovo sito attrattivo che siamo certi sarà di grande interesse nazionale e internazionale».

Alla presentazione alla BIT è intervenuto anche l’Assessore regionale al Turismo, Paolo Bongioanni: «La Regione Piemonte sostiene e finanzia in modo importante questo progetto perché è una progettualità efficace per vendere il territorio e le sue eccellenze attraverso il racconto e la capacità di creare emozioni. Ora dobbiamo cercare di promuoverlo e collocarlo sul mercato: ma gli strumenti ci sono tutti. È un Cammino importante, suggestivo, che raccoglie arte e cultura e che dev’essere intersecato con l’enogastronomia, che è il valore che unisce tutto il territorio piemontese ma è anche lo strumento più potente che abbiamo per andare a vulnerare i nuovi mercati e trovare nuove nicchie ed estimatori. Lo dobbiamo fare però in modo scientifico e non emozionale: per questo sto chiedendo a Visit Piemonte di ristrutturare l’Osservatorio Turistico regionale affinché ci dia non solo numeri e presenze ma anche orientamenti previsionali sui mercati verso cui andare a rivolgerci, con quali prodotti a che prezzi. Sarà l’Osservatorio a dirci dove e quando: solo in quest’anno abbiamo messo a terra 66 eventi internazionali dove stiamo andando a promuovere le nostre eccellenze turistiche ed enogastronomiche, ragionando non più per aree amministrative ma per tipologie di prodotto».

«Il Cammino di San Michele è un progetto di grande valore per il nostro territorio: si tratta di un itinerario ciclo – escursionistico che unisce trenta Comuni della provincia di Alessandria snodandosi per 190 Km attraverso antiche strade e sentieri, borghi storici e città. Grazie ad un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro puntiamo su un turismo lento, sostenibile e religioso, in grado di unire fede e paesaggi naturalistici suggestivi che vanno dal Monferrato, alla pianura alessandrina, ai colli tortonesi fino all’Appennino ligure – piemontese», afferma il Presidente della Provincia di Alessandria, Ing. Luigi Benzi.

Il completamento del tratto del Cammino di San Michele nella provincia di Alessandria è di grande soddisfazione anche per Sandro Vannucci, Presidente del Comitato Promotore San Michele Cammino di Cammini. «Il tratto alessandrino era particolarmente impegnativo per lunghezza e per mancanza di tracciati preesistenti. Completa adesso il percorso piemontese che inizia al Moncenisio comprende la Sacra di San Michele e prosegue verso Roma e il Gargano. Nei prossimi anni il Cammino di San Michele richiamerà camminatori e pellegrini, specialmente giovani, da tutta Europa».

La giornata di mercoledì 11 febbraio ha visto Alexala impegnata anche sul fronte della gestione culturale. Alle ore 11.15, insieme all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, è stato infatti presentato anche il nuovo Piano di Gestione del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli. L’obiettivo è una governance condivisa che metta a sistema le tradizioni popolari e il lavoro umano che da secoli plasma il paesaggio.

Alle presentazioni hanno preso parte l’Assessore della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, Roberto Cava (Presidente Alexala), Marco Lanza (Direttore Alexala), Luigi Benzi (Presidente Provincia di Alessandria), Sandro Vannucci (Presidente Comitato Promotore San Michele), Giovanna Quaglia e Bruno Bertero.