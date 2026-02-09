È questo lo scopo principale del progetto formativo per le Pro Loco attivato daAlexala,ATL della Provincia di Alessandria, in collaborazione con il Comitato Provinciale UNPLI(Unione Nazionale Pro Loco Italiane) Alessandria. I due enti, grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto all’inizio di dicembre 2025, hanno messo in campo un’iniziativa per mettere a disposizione degli operatori delle Pro Loco strumenti pratici e conoscenze aggiornate in grado di permettere loro di valorizzare al meglio le peculiarità e gli appuntamenti dei propri territori.

È nato così il progetto formativo “Pro Loco e Turismo: competenze per valorizzare il territorio”, concretizzatosi poi in tre lezioni consecutive, telematiche e gratuite, con docenti messi da Alexala a disposizione dei partecipanti, con l’obiettivo di fornire una visione più chiara del funzionamento del sistema turistico locale, del ruolo degli uffici di accoglienza turistica e delle possibilità di coinvolgimento delle Pro Loco, fornendo anche strumenti pratici e linee guida per una comunicazione degli eventi locali più professionale, efficace e coordinata.

Le lezioni – che si sono tenute dal 22 gennaio al 5 febbraio 2027 – hanno avuto infatti una progressione tematica partita con “Il sistema turistico locale e il ruolo degli IAT”, continuata con la “Comunicazione degli eventi” e conclusa con la lezione “Da evento locale a evento turistico”.

Al progetto formativo hanno aderito ventotto Pro Loco, per un totale di poco meno di cinquanta partecipanti, dimostrando quanto può essere proficua la collaborazione tra enti locali.

“Siamo stati felici di mettere a disposizione delle Pro Loco le competenze turistiche maturate negli anni dalla nostraATL“, dichiara Roberto Cava, presidente diAlexala. “La numerosa partecipazione al progetto dimostra quanto interesse ci sia sull’argomento e quanto si voglia crescere in un settore che è cruciale per l’intero territorio, ma che interessa anche e soprattutto i singoli comuni: sono loro che, prima di ogni altro, gestiscono l’accoglienza diretta dei turisti, e sono loro che possono fare la differenza nel raccontare, comunicare e promuovere le bellezze e gli appuntamenti del nostro territorio. Speriamo quindi di aver contribuito alla loro capacità di farlo nel migliore dei modi, dimostrando ancora una volta l’importanza di fare rete e di condividere per crescere collettivamente“.

“Sembra proprio che ci stiamo avviando verso un percorso che porterà più maturità abbinata alla consapevolezza di poter aumentare il livello qualitativo del lavoro che svolgono le Pro Loco per promuovere e organizzare i propri eventi. Basta a volte migliorare qualche piccolo dettaglio per ottenere dei risultati diversi andando a migliorare il messaggio comunicativo, lo si è visto con esempi pratici che si sono analizzati durante i corsi. Queste sono le basi e il fatto di vedere la partecipazione di persone “relativamente” giovani fa presupporre di avere una marcia in più con risultati proiettati in un prossimo futuro”, dichiara Sergio Poggio, Presidente UNPLI Alessandria.