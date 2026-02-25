La segnalazione in redazione su whatsapp è arrivata dopo mezzanotte quando due cittadini hanno visto questi pezzi pezzi abbandonati in via Giuseppe di Vittorio vicino al parco giochi e alcune centinaia di metri più avanti nel parcheggio in via Pilotti verso il Centro Commerciale. Si tratta di pezzi di pane sparsi che vedendoli si nota chiaramente sono impregnati di qualche sostanza.

I cittadini che “portavano fuori ” il cane, sono visibilmente arrabbiati e dopo averli rimossi, attraverso il giornale, hanno deciso di avvisare più persone possibili: con ogni probabilità, infatti, si tratta di bocconi avvelenati.