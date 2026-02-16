Proseguono gli interventi di riqualificazione del verde urbano con un nuovo piano di piantumazione che coinvolge diverse aree della città. Complessivamente, saranno messe a dimora oltre 260 nuove piante, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e il patrimonio arboreo cittadino.

Gli interventi principali sono stati realizzati presso i Giardini della Stazione, Viale Ottavio Marchino, Via Caduti nei lager nazisti e alla Scuola “XXV Aprile”, con azioni di ripristino, inoltre, nei viali e negli spazi che hanno subito un impoverimento della vegetazione. Questi interventi verranno realizzati con la scelta di varietà arboree adatte alle condizioni ambientali locali, al fine di garantire una migliore crescita e una maggiore resilienza.

L’Assessore all’Ambiente Gigliola Fracchia ha commentato: “Quando parliamo di città più vivibili, non possiamo più considerare gli alberi un semplice elemento decorativo: sono a tutti gli effetti un’infrastruttura di salute pubblica. Sempre più evidenze scientifiche dimostrano come la copertura arborea urbana contribuisca in modo determinante a ridurre le temperature, migliorare la qualità dell’aria, mitigare lo stress e favorire stili di vita più sani. Investire nelle nostre “radici urbane” significa quindi investire direttamente nel benessere dei cittadini. I benefici che una città ottiene nel lungo periodo, in termini di salute, qualità della vita e resilienza urbana, sono immensamente superiori alle spese di impianto e manutenzione. In quest’ottica l’Amministrazione prosegue nel proprio impegno finalizzato alla tutela e all’incremento del verde pubblico: nuovi interventi proseguiranno questo percorso virtuoso che fa della nostra città un esempio virtuoso di gestione del verde”.