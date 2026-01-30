Si comunica che tutti i soggetti che intendono presentare la propria proposta per prendere parte al “Marzo Donna”, promosso dalla Città di Alessandria con la Consulta Pari Opportunità, devono far pervenire le schede di proposta di adesione agli indirizzi consulta.pariopportunita@comune.alessandria.it e ufficio.stampa@comune.alessandria.it entro e non oltre venerdì 13 febbraio p.v., al fine di poter procedere in tempo utile al coordinamento e alla promozione di tutte le iniziative in programma.

È possibile scaricare la scheda da compilare al seguente link:

https://www.comune.alessandria.it/media/1226.