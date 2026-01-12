Simone Carniglia, 37 anni, nel 2024 era entrato nel Guinnes dei Primati per essere il primo maratoneta diabetico per aver completato le sei Major e adesso è nuovo ad un’altra impresa: Martedì 13, ore 13:59 a Vercelli in Corso Marcello Prestinari 201 porterà la fiamma Olimpica. “Avrò il numero 57 – cerca quella indicazione per capire il punto dove attendere il mio arrivo e partenza. So che sono lontano da casa e in un giorno lavorativo, ma se hai modo e/o non sei molto lontano o in pausa, mi farebbe piacere avere delle facce conosciute. Ma se anche dovessi essere solo sarà comunque un momento indimenticabile.”

FOTO E DIACHIARAQZIONI TRATTI DAL SUO PROFILO FACEBOOK