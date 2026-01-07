Le parrocchie di Gremiasco e Fabbrica Curone hanno onorato le festività natalizie con una serie di celebrazioni ed iniziative che hanno coinvolto l’ intera popolazione della valle. La solenne messa della Vigilia di Natale, celebrata nella Pieve di Fabbrica, si è conclusa con l’ arrivo di Babbo Natale che ha distribuito doni ai tutti i bambini presenti, mentre sul sagrato venivano offerte cioccolata calda e vin brulè. Alla vigilia dell’ Epifania, sempre nella Pieve, si è tenuto l’ ormai tradizionale concerto del Coro della Val Curone, diretto dal Maestro Giorgio Ubaldi. Il 6 gennaio messa solenne dell’ Epifania nella Chiesa di Gremiasco, dove al termine le Befane hanno donato le calze ai numerosi bimbi presenti che hanno poi proseguito la festa presso l’ ex asilo comunale. Tutte le celebrazioni sono state officiate da Don Augusto Piccoli, cappellano della Polizia di Stato di Asti e Alessandria, in collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali.

Lorenza Cavanna

