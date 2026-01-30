Il consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare, convocato per martedì 3 febbraio, segna anche una novità per la maggioranza del sindaco Filippo Scola. Norma Daccò, che si è dimessa dall’incarico, ma le resta comunque l’incarico di seguire la Cultura, Istruzione e Servizi Sociali. «Norma Daccò ha lavorato con impegno e serietà all’interno dell’esecutivo e continuerà a far parte della nostra maggioranza. A lei vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno profuso finora. Norma Daccò è un ottimo elemento che ha dimostrato di aver svolto un lavoro proficuo negli incarichi a lei assegnati che continuerà a ricoprire non più come assessore ma come consigliere comunale», dice il sindaco Filippo Scola. “Il ruolo di assessore, per strategia amministrativa, sarà ricoperto da Marco Marino con deleghe a Frazioni, Viabilità, Sottoservizi e Manutenzioni. L’impronta che l’Amministrazione vuole dare al territorio – prosegue Scola – è una riqualificazione del patrimonio esistente. Vorremmo puntare dunque un cambio di passo soprattutto sulle manutenzione del territorio. Per questa ragione è stata data più operatività a Marco Marino ».

