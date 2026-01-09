Con l’avvio dei saldi invernali 2026, iniziati sabato 3 gennaio, il Comune di Diano Marina ha rinnovato il proprio impegno nella tutela del mercato e dei consumatori. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, ha predisposto un’azione di vigilanza per assicurare il corretto svolgimento delle vendite di fine stagione, garantendo trasparenza e rispetto delle normative vigenti.

I saldi invernali rappresentano un’importante opportunità sia per i commercianti, che possono proporre prodotti stagionali a prezzi vantaggiosi, sia per i consumatori, che beneficiano di occasioni d’acquisto. È fondamentale, tuttavia, che queste vendite si svolgano nel pieno rispetto delle regole stabilite per proteggere acquirenti ed esercenti.

Il Comune di Diano Marina ricorda alla cittadinanza e agli operatori commerciali le principali disposizioni che regolano i saldi:

– Prodotti in saldo: Le vendite di fine stagione devono riguardare esclusivamente prodotti di carattere stagionale, ovvero articoli suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

– Comunicazione all’utenza: Gli esercenti che intendono effettuare i saldi sono tenuti a darne comunicazione chiara e visibile all’esterno dei locali di esercizio. Il cartello esposto deve indicare: l’ubicazione dei locali in cui si svolge la vendita in saldo, la data di inizio e la durata della vendita, i prezzi di saldo che si intendono praticare, specificando lo sconto o il ribasso espresso in percentuale rispetto al prezzo iniziale.

– Separazione della merce: È obbligatorio che la merce in saldo sia tenuta separata in modo inequivocabile da quella venduta a prezzo pieno, per evitare confusioni e garantire la massima trasparenza al consumatore.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha commentato sottolineando l’importanza della collaborazione tra Amministrazione e commercianti: “I saldi invernali sono un momento cruciale per l’economia locale e per i nostri cittadini. Chiediamo a tutti gli esercenti di attenersi scrupolosamente alle normative, e ai cittadini di essere consumatori consapevoli. La trasparenza è la chiave per un mercato sano e per la fiducia reciproca. La Polizia Locale sarà presente sul territorio per assicurare il rispetto delle regole, a beneficio di tutti”.

Il Consigliere con delega al Commercio, Veronica Brunazzi, ha aggiunto: “L’inizio dei saldi è sempre un momento atteso, che porta vivacità nelle nostre vie commerciali. È nostro dovere, come Amministrazione, tutelare sia i commercianti onesti sia i diritti dei consumatori. Le regole sui saldi sono chiare e semplici da seguire: invitiamo tutti a rispettarle: un commercio trasparente e leale è il fondamento per la crescita e il benessere della nostra comunità”.

Il Comando di Polizia Locale di Diano Marina intensificherà i controlli sul territorio per verificare il rispetto delle suddette disposizioni, con l’obiettivo di prevenire pratiche commerciali scorrette e garantire un’esperienza di acquisto serena e vantaggiosa per tutti. Il Comune di Diano Marina invita la cittadinanza a segnalare eventuali irregolarità, contribuendo attivamente alla tutela del mercato locale.