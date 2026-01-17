Stazzano – Attimi di tensione questa mattina in un condominio del centro, dove una fuga di gas ha fatto scattare l’allarme. L’emergenza è scoppiata quando alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di metano provenire dalla strada, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente avviato le procedure di emergenza. Per garantire la massima sicurezza e prevenire potenziali esplosioni, le autorità hanno disposto l’evacuazione precauzionale di circa cinque famiglie residenti nello stabile coinvolto.

Secondo i primi rilievi tecnici, la perdita sarebbe localizzata nella mandata centrale situata direttamente sulla sede stradale. Oltre allo sgombero degli appartamenti, le forze dell’ordine hanno provveduto a interdire completamente la circolazione nel tratto interessato per permettere le operazioni di scavo e messa in sicurezza.

Attualmente si attende l’arrivo dei tecnici specializzati dell’azienda del gas per l’intervento risolutivo sulla conduttura danneggiata. La situazione resta sotto costante monitoraggio; solo una volta completata la riparazione e verificata l’assenza di saturazione negli ambienti, le famiglie potranno fare rientro nelle proprie abitazioni.